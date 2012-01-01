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Купить хну для тату и мехенди в тубах и конусах

ArtVio.ru / Хна для тату и мехенди

Хна для нанесения мехенди и рисования временных татуировок встречается в свойственном коричневом оттенке – это естественный цвет хны. Разноцветная хна для тату разнообразна – это искусственно произведённый продукт, обилие цвета достигается путём добавления в состав натуральных красителей и масел, хна выпускается производителем в конусах и тубах. Конусы с хной удобны при регулировании толщины, контроля слоя рисунка мехенди за счёт отрезания основания. У туб похожий способ, толщина выдавливаемого слоя хны зависит от длины пластикового наконечника. Мы завозим продукцию большими партиями, напрямую с завода в Индии, это позволяет купить хну для тату по розничным и оптовым ценам, с доставкой по России и СНГ.

Сертификат на хну для тату Golecha для ArtVio.ru
Golecha сертификат на хну для тату
Именной сертификат и Декларация о соответствии таможенного союза на хну для временных татуировок. Продукция хна для тату чёрная, коричневая, красная, зелёная, розовая, синяя, белая, фиолетовая, оранжевая соответствует и изготовлена в соответствии с ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"

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