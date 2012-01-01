Хна для нанесения мехенди и рисования временных татуировок встречается в свойственном коричневом оттенке – это естественный цвет хны. Разноцветная хна для тату разнообразна – это искусственно произведённый продукт, обилие цвета достигается путём добавления в состав натуральных красителей и масел, хна выпускается производителем в конусах и тубах. Конусы с хной удобны при регулировании толщины, контроля слоя рисунка мехенди за счёт отрезания основания. У туб похожий способ, толщина выдавливаемого слоя хны зависит от длины пластикового наконечника. Мы завозим продукцию большими партиями, напрямую с завода в Индии, это позволяет купить хну для тату по розничным и оптовым ценам, с доставкой по России и СНГ.